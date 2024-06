Depuis la fin du mois dernier, Fortnite a lancé la Saison 3 et son Chapitre 5 avec un virement majeur et l'introduction de nouveaux véhicules de combat qui transforment totalement le titre et son orientation.

Les véhicules ne sont pas nouveaux au sein de Fortnite, néanmoins pour cette saison, Epic Games a introduit de nouveaux skins postapocalyptiques. Problème, ces derniers sont payants, mais surtout, ils présentent des avantages considérables en jeu.

Ces véhicules payants n'intègrent pas d'armes ou de bonus quelconque, mais c'est surtout au niveau du pare-brise que se situe le problème. Sur un skin traditionnel, le pare-brise est large et représente une bonne surface. Avec les skins payantes, la vitre est bien plus réduite, ce qui laisse finalement moins l'occasion d'atteindre les joueurs à travers le véhicule.

La hitbox du pare-brise est bien plus réduite sur les véhicules payants, ce qui représente un avantage considérable pour les joueurs parés à lâcher quelques euros pour y accéder... Un tournant "Pay to Win" qui est donc lourdement critiqué par la communauté.

Situation qu'Epic Games prend visiblement au sérieux puisque la marque s'est fendue d'un commentaire, indiquant être consciente du problème, et travailler sur un correctif disponible prochainement pour rétablir l'équilibre.