Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming multiplie les déclarations ces dernières semaines quant à la volonté de Xbox de proposer ses franchises sur un maximum de plateformes. Il avait expliqué que toutes les franchises historiques de la marque étaient concernées, préfigurant ainsi de l'arrivée de jeux inédits sur PlayStation 5 et Switch.

Et la première franchise véritablement mythique et intimement liée à Xbox à arriver sur PlayStation est donc Forza avec Horizon 5, le dernier jeu de la saga historique de Microsoft.

Forza Horizon 5 est un pilier de la marque Xbox, une véritable réussite pour Microsoft puisque le jeu rassemble plus de 40 millions de joueurs et s'impose comme l'un des titres les plus populaires des studios Xbox.

Avec l'arrivée de Forza Horizon 5 sur PlayStation 5, c'est la licence Gran Turismo qui va avoir de la concurrence. Une concurrence rude puisque Forza Horizon 5 arrivera sur la console de Sony avec tout le contenu lancé depuis la sortie du jeu le 9 novembre 2021, soit plus de 900 véhicules et 40 mises à jour à thème. Le titre sera également compatible cross-play.

Sans date précise, c'est au printemps que Forza Horizon 5 sera disponible sur PlayStation 5.