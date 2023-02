Forza Horizon 5 est déjà un véritable succès pour Microsoft : le titre s'est écoulé à des millions d'exemplaires à travers le monde et séduit par son monde ouvert, sa réalisation impeccable et ses graphismes enchanteurs.

Si l'on profite déjà d'un contenu assez vaste avec des centaines de courses et épreuves différentes, le titre prépare dévoile un nouveau DLC qui se spécialise dans les courses de Rallye, des épreuves quelque peu (et volontairement) laissées de côté jusqu'ici.

Le nouveau DLC disponible fin mars !

Baptisé Rally Adventure, le DLC projette les joueurs sur les routes de Sierra Nueva, une zone inédite qui propose des pistes de terre particulièrement adaptée aux courses de rallye. L'ambiance sera assurée par des tracés sinueux dans des zones escarpées ainsi qu'un copilote qui s'installera dans les bolides pour plus d'immersion.

Une nouveau mode carrière inédit fera son apparition ainsi que 10 nouvelles voitures. Microsoft a dévoilé une vidéo de présentation du DLC qui sera officiellement disponible le 29 mars prochain sur Xbox Series et PC. Notons que cette extension est intégrée au Premium Add-Ons Bundle, et qu'il sera disponible avec un supplément auprès des joueurs profitant du titre via le Xbox Game Pass.