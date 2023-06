Le huitième volet de la franchise Forza Motorsport s'annonce plus sublime que jamais ! Le titre de Turn 10 Studios avait été dévoilé lors du Xbox Games Showcase, mais au fil de cinématiques.

Désormais, il est l'heure pour le studio de dévoiler un peu plus en profondeur son titre et notamment le mode carrière qui sera proposé comme l'axe principal du jeu. L'occasion de présenter des séquences réelles de jeu et de nous en mettre plein les yeux avec une débauche de technologies visuelles, Ray Tracing en tête.

De quoi mettre en lumière des bolides modélisés via spectrophotométrie à partir de véritables véhicules. Le tout sera sublimé par une météo dynamique au rendu spectaculaire et un cycle jour / nuit qui devrait permettre de profiter au mieux de jeux de lumière.

Forza Motorsport annonce pas moins de 500 voitures disponibles et 800 améliorations distinctes ainsi que des spectateurs intégralement modélisés en 3D. Turn 10 évoque également avoir beaucoup travaillé sur les drivatars, les véhicules pilotés par l'iA qui adopteront des comportements réalistes sans jamais tricher.

Le titre est prévu pour une sortie le 10 octobre 2023 sur Xbox Series et PC, il sera également intégré dès sa sortie au Xbox Game Pass.