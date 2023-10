Prévu pour un lancement mondial le 10 octobre, Forza Motorsport est déjà accessible dans certaines régions du globe. Les utilisateurs du Xbox Game pass et PC Game Pass peuvent ainsi déjà s'essayer au titre en allant dans les réglages de leur machine (Xbox ou PC) au niveau des options régionales pour se relocaliser en Nouvelle-Zélande, ce qui rend le titre directement accessible.

C'est ainsi que les comparatifs sont déjà de mise, notamment entre la version définitive du jeu et les vidéos diffusées par Turn10 l'été dernier. Car le studio n'a pas lésiné sur les superlatifs pour mettre en avant son titre, et fait énormément de promesses aux joueurs...

Les développeurs ont particulièrement insisté sur l'utilisation de la photogrammétrie et le scan 3D pour proposer des visuels fidèles à la réalité et avec un niveau de détails extrême. Dans la même logique, le studio mettait en avant le Ray tracing à outrance, les forts taux de rafraichissement en ultra haute définition, les effets météo, la gestion des mouvements de la végétation, craquelures sur les pistes, poussière...

Le jeu affichait une densité phénoménale de détails... Qui finalement ne se retrouve pas tous dans la version finale. DigitalFoundry a tenté de reproduire les scènes des différentes vidéos partagées à l'époque par Turn10 pour les comparer au jeu livré.

Un jeu sublime, mais qui ne tient pas ses promesses

Aucun doute : le titre a subi un downgrade graphique en cours de route... Cela se note sur la densité de l'herbe et des décors, mais également la précision des dommages sur les véhicules, les reflets bien moins avantageux et plus grossiers, ainsi que les animations Ray Tracing limitées à 30 fps.

Certains effets de Ray Tracing ont même été complètement abandonnés et la version Xbox Series S ne propose aucun RT en course, mais simplement sur les replays.

Alors certes, les détails rognés dans la version finale ne devraient pas véritablement manquer aux joueurs élancés à plus de 200 km/h sur les pistes. Mais les concessions faites sur le Ray Tracing sont bien plus marquées et visibles, rendant le jeu moins chatoyant que lors des vidéos de présentation.

Sans doute l'erreur de Turn10 n'est pas d'avoir souhaité optimiser son jeu au maximum, mais plutôt d'avoir énormément insisté sur tous ces effets en cours de développement, tout en sachant qu'il serait complexe de conserver un tel niveau de détails dans la version finale du titre.