Le Xbox Games Showcase a été l'occasion pour Microsoft de dévoiler plusieurs jeux à paraitre sur ses consoles et sur PC, parmi lesquels Forza Motorsport, une franchise populaire dont le retour se faisait attendre.

Le titre s'est ainsi illustré au fil d'une publicité en association avec un événement mondial majeur du sport automobile : les 24 Heures du Mans (remporté cette année par Ferrari). Le titre de Turn 10 s'est ensuite offert un trailer trop court aux yeux des fans : 30 secondes à peine pour apercevoir un niveau graphique très avancé, des véhicules reproduits à la perfection et un moteur retravaillé.

Un trailer pour la route

Rappelons qu'il s'agira ici du huitième volet de la franchise. Microsoft n'a communiqué aucune date de sortie officielle... Néanmoins quelques heures avant l'événement, on apprenait par le site eXputer que le jeu était apparu quelques minutes en précommande avec une date de sortie annoncée au 10 octobre 2023.

Quoiqu'il en soit, la rentrée s'annonce particulièrement chargée pour Microsoft et les consoles Xbox et les joueurs se sont montrés rassurés quant au programme présenté par la marque pour cette fin d'année et le début d'année 2024.