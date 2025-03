Forza Horizon 5, le célèbre jeu de course en monde ouvert jusqu'ici intimement lié à l'univers Xbox, arrive enfin sur PlayStation 5. Cependant, une condition inattendue accompagne cette sortie : les joueurs devront obligatoirement créer ou utiliser un compte Microsoft pour accéder au jeu. Cette exigence soulève des questions parmi la communauté PlayStation, notamment sur la préservation des jeux à long terme et l’expérience utilisateur.

Un compte Microsoft obligatoire : pourquoi ?

Selon la FAQ officielle de Forza Horizon 5, les joueurs PlayStation devront lier leur compte PSN à un compte Microsoft dès le premier lancement du jeu. Cette exigence s’inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft visant à uniformiser l’expérience utilisateur sur toutes les plateformes où ses jeux sont disponibles.

Le recours au compte Microsoft devrait permettre à la marque d'ouvrir les portes du Crossplay entre les plateformes Xbox, PC et PS5, centraliser les données des joueurs via le Xbox Live et ouvrir l'accès à d'autres services de Microsoft comme le Game Pass par exemple, même s'il n'est pas directement prévu sur PS5 pour le moment.

Microsoft indique que "Cette approche garantit une expérience fluide et connectée pour tous nos utilisateurs", Néanmoins, cette mesure ne fait pas l’unanimité parmi les joueurs PlayStation habitués à une certaine indépendance vis-à-vis des services Xbox.

Les implications pour les joueurs PS5

L’obligation d’utiliser un compte Microsoft a plusieurs conséquences pratiques pour les utilisateurs :

Les sauvegardes des versions Xbox ou PC ne sont pas transférables sur PS5, obligeant les joueurs à recommencer leur progression. Dépendance aux serveurs : Si le système de liaison de comptes venait à être désactivé dans le futur, le jeu pourrait devenir inaccessible.

Ces limitations ont suscité des critiques au sein de la communauté PlayStation, certains joueurs estimant que cette politique complique inutilement l’accès au jeu.

Une stratégie commerciale réfléchie

Derrière cette obligation se cache une stratégie commerciale bien pensée par Microsoft. En imposant la création d’un compte, l’entreprise espère attirer davantage d’utilisateurs vers son écosystème. Un compte Microsoft peut servir de passerelle vers d’autres services comme Xbox Game Pass, augmentant ainsi l’engagement global des joueurs.

Cette approche n’est pas nouvelle : des jeux comme Minecraft ou Sea of Thieves nécessitent également un compte Microsoft pour fonctionner sur PlayStation. Cependant, Forza Horizon 5 marque une étape supplémentaire dans cette stratégie avec son absence totale de support physique et sa dépendance accrue aux services en ligne.

Par ailleurs, on note que cette stratégie est déjà plus largement adoptée par Sony pour ses jeux PlayStation portés sur PC, avec toutefois quelques écarts suite à la levée de boucliers des joueurs.

Les réactions de la communauté

L’annonce de cette obligation a divisé la communauté de joueurs. Si certains saluent l’effort d’unification entre plateformes, d’autres critiquent vivement cette dépendance aux services en ligne.

Le fait de devoir jongler avec les comptes complique parfois inutilement les choses sur des plateformes (les consoles de salon) qui sont justement préférées pour se vouloir plus simples et sans prise de tête.

Reste à savoir si ce choix de Microsoft sera révisé ou s'il réussira à s'imposer auprès des joueurs. Sony avait déjà été confrontée à des critiques pour son insistance et était revenue sur sa stratégie. En considèrent l'obstination de Microsoft dans ses stratégies liées à Windows 11, pas certain que le groupe décide de faire marche arrière, même si cela signe l'échec de son portage.