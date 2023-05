La tablette FOSSiBOT DT1 est spécifiquement conçu pour fonctionner de manière fiable dans des environnements et des conditions difficiles, tels que des températures extrêmes et des conditions humides ou poussiéreuses.

Écran haute définition 2K

La tablette robuste FOSSiBOT DT1 est dotée d'un écran haute définition 2K de 10,4" à une définition de 2000 x 1200 px, vous offrant une expérience visuelle plus claire. Vous pourrez profiter de tous vos contenus préférés, des films et des jeux vidéo aux graphiques détaillés.

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

La FOSSiBOT DT1 offre une généreuse mémoire de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Sur le marché actuel, la plus grande mémoire disponible pour les tablettes robustes est de 8 Go / 128 Go. Cette tablette offre une vitesse de traitement élevée et un espace de stockage suffisant (la RAM de 8 Go peut être étendue). Vous pourrez également ajouter une carte SD afin d'augmenter la taille du stockage jusqu'à 1 To, afin de stocker toutes vos données importantes, fichiers multimédias et contenus multimédias. Fini les ralentissements et les limitations de stockage.

Caméra arrière de 48 MP et caméra frontale de 16 MP

Une autre caractéristique importante, les performances photographiques. À l'arrière de la tablette se trouve une caméra de 48 MP avec des flashs LED ce qui vous permet de capturer des images nettes et claires. De plus, cette tablette est équipée d'une caméra frontale de 16 MP pour les selfies.

Cette tablette FOSSiBOT DT1 sera en première mondiale le 12 juin sur Aliexpress et un tirage au sort aura lieu le lendemain afin d'en faire gagner une sur le site officiel FOSSiBOT.