Tablette tactile Wi-Fi 6 et 4G, la FOSSiBOT DT2 en impose. Pour cause, c'est un appareil durci et renforcé qui a été pensé pour une utilisation dans des environnements potentiellement hostiles, que ce soit dans le cadre des loisirs ou du travail.

La tablette revendique ainsi des certifications IP68 / IP69K et MIL-STD-810H pour une étanchéité à la poussière, une résistance à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes et à des chutes de 1,5 m de haut. Elle supporte également des températures jusqu'à -40 °C.

Avec ses bords adaptés et son cadre en aluminium-titane, la tablette a passé avec succès une série de tests d'une norme établie par l'armée américaine (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…).

Avec grosse batterie

La FOSSiBOT DT2 affiche sur un écran LCD 2K (1200 x 2000 pixels) de 10,4 pouces avec une luminosité de jusqu'à 500 cd/m². Elle est équipée d'un SoC Helio G99 de MediaTek gravé en 6 nm, avec 2 x Cortex-A76 à 2,2 GHz et 6 x Cortex-A55 à 2 GHz. Il est épaulé par 12 Go de RAM LPDDR4X (possibilité de 8 Go virtuels en plus) et 256 Go de stockage en UFS 3.0 (extensible à 2 To par carte).

La batterie embarquée est conséquente avec une capacité de 22000 mAH et le support de la charge rapide 66 W ce qui est rare pour un produit dans cette catégorie. Une charge complète mettra tout de même un peu moins de 3 heures, alors que l'autonomie en veille pourra atteindre plus de 75 jours. Une charge de 15 minutes laisse entrevoir une consultation vidéo de 120 minutes.

La partie photo comprend un capteur de 32 mégapixels à l'avant, et un capteur 64 mégapixels de Samsung à l'arrière. Un flash LED peut faire office de lampe torche de 164 lumens. Une comparaison est faite avec une lampe de camping de 50 heures.

À prix réduit

Fonctionnant avec Android 13, la tablette FOSSiBOT DT2 dispose de quatre haut-parleurs, d'un module de géolocalisation complet (GPS, Galileo, Beidou, Glonass), de la reconnaissance faciale et de l'empreinte digitale.

Du 11 au 15 décembre, la tablette FOSSiBOT DT2 sera disponible au prix réduit d'environ 220 € sur la boutique officielle de FOSSiBOT chez AliExpress avec la livraison gratuite, et à 269,99 $ jusqu'au 17 décembre sur le site de FOSSiBOT.