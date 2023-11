Proposant une gamme naissante de smartphones renforcés, la jeune marque FOSSiBOT décline son F101 dans une déclinaison Pro plus musclée. Elle abandonne l'imposant haut-parleur au dos et le remplace par un deuxième écran.

À l'arrière du FOSSiBOT F101 Pro, l'écran circulaire de 1,32 pouce et d'une définition de 360 x 360 pixels n'est pas simplement gadget. Avec sa consommation réduite, il va permettre de préserver l'autonomie de l'appareil lors d'aventures en plein air, tout en proposant des informations utiles.

Le petit écran permet d'afficher l'heure, les notifications ou encore une minuterie, prendre ou annuler un appel, contrôler la lecture de musique, vérifier le niveau de batterie. Il est utile pour une prise de vue rapide, enregistrer du contenu et peut faire office de podomètre.

Un smartphone renforcé d'entrée / milieu de gamme

Le smartphone dispose d'un écran principal HD+ de 5,45 pouces. Il est équipé d'un SoC octocore MT8788 (4 x Cortex-A73 à 2 GHz et 4 x Cortex-A53 à 2 GHz) associé à 8 Go de RAM (jusqu'à 15 Go avec RAM virtuelle) et 128 Go de stockage (extensible à 1 To par carte).

L'appareil est 4G et avec support NFC, il embarque une grosse batterie de 10 600 mAh qui supporte la charge rapide 18 W. Une charge complète du F101 Pro peut être effectuée en 3 heures. En veille, son autonomie atteint plus de 40 jours.

La partie photo est composée d'un triple capteur 24 + 5 (macro) + 0,3 (mode portrait) mégapixels à l'arrière. À l'avant, c'est un capteur photo de 8 mégapixels.

Fonctionnant avec Android 13, le smartphone FOSSiBOT F101 Pro profite de certifications IP68 / IP69K et MIL-STD-810H pour une étanchéité à la poussière, une résistance à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes et à des chutes de 1,5 m de haut.

Il a enduré avec succès une série de 21 tests d'une norme mise en place par l'armée américaine (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…).

Prix et disponibilité

Le FOSSiBOT F101 Pro a droit à un lancement mondial pour le 11 novembre dans le cadre du Single Day. Pour l'occasion, il est affiché au prix spécial de 99,99 $ sur le site de la marque et à 94 € seulement avec le code AEFR15 (limité aux 500 premières commandes) dans sa boutique officielle sur AliExpress. Après le 17 novembre, le prix remontera à 139,99 $.