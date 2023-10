Robustesse à toute épreuve

L'une des caractéristiques les plus marquantes du FOSSIBOT F102 est sa conception robuste. Ce smartphone est certifié IP68 / IP69K, ce qui signifie qu'il est capable de résister à des conditions difficiles, y compris les environnements extrêmement humides, la poussière, et même les températures élevées. Que vous soyez sur un chantier de construction ou que vous pratiquiez des activités de plein air, le F102 est prêt à relever tous les défis.

Une batterie pour durer

La batterie est un élément crucial de tout smartphone, et le F102 ne fait pas exception. Avec une batterie impressionnante de 16 500 mAh, ce téléphone offre une autonomie exceptionnelle. Plus besoin de vous soucier de recharger votre téléphone constamment, le F102 peut tenir toute la journée, même avec une utilisation très intensive. Il peut même servir de source d'alimentation pour d'autres appareils grâce à sa fonction de charge inverse.

Photographie de haute qualité

Si vous êtes un amateur de photographie, sachez que le F102 est équipé d'un appareil photo de 108 mégapixels (Samsung S5KHM2SP03), pour des images attendues comme de très bonnes qualités, vous trouverez également un 20 MP avec vision nocturne infrarouge (Sony IMX350) et un macro 5 MP (HI-556), et pour les selfies à l'avant un 32 MP IMX616 de chez Sony.

Performances au top

Sous le capot, le F102 est alimenté par un processeur MT6789V/WB Helio G99 octa-core avec une gravure de 6 nm, le plus performant de MediaTeket. Il dispose également de 12 Go de mémoire pour gérer les tâches les plus exigeantes et de 256 Go d'espace de stockage. Que vous jouiez à des jeux exigeants en ressources, que vous utilisiez des applications professionnelles ou que vous multipliiez les tâches, le F102 maintient des performances fluides et réactives.

A noter également la présence de deux ports Nano SIM + Nano SIM ou Nano SIM + carte TF pour augmenter l'espace de stockage jusqu'à 1 To, et une charge rapide à 33 W.

Un écran de qualité

L'écran du F102 est de 6,58" et de type LCD 120 Hz avec une résolution FHD+ IPS (1080*2408) au format 20/9. Le rapport écran / corps est de 84 % et la luminosité de 400 cd/m² à 450 cd/m². Avec sa grande diagonale et sa résolution élevée, il offre une expérience visuelle immersive. Que vous regardiez des vidéos en streaming, que vous naviguiez sur le web ou que vous travailliez sur des présentations, l'écran du F102 vous séduira par sa clarté et ses couleurs vibrantes.

Système d'exploitation polyvalent

Le F102 est livré avec un système d'exploitation polyvalent qui offre une expérience utilisateur fluide et personnalisable. Vous pouvez personnaliser votre smartphone selon vos préférences, télécharger des applications à partir de la boutique en ligne et profiter de nombreuses fonctionnalités avancées pour simplifier votre vie quotidienne.

Que vous soyez un professionnel sur un chantier de construction, un amateur de plein air ou simplement à la recherche d'un smartphone performant, le F102 pourrait bien répondre à vos besoins.

Vous trouverez chez GeekBuying le smartphone FOSSiBOT F102 au prix réduit de 189,99 € avec le code NNNFRFF102 (si non fonctionnel utilisez FOSSIF102) et avec en prime une livraison gratuite depuis l'Europe en 3 à 10 jours.