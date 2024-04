Pensé pour répondre aux besoins des utilisateurs en plein air et dans des environnements exigeants, le smartphone F106 Pro de FOSSiBOT affiche sur un grand écran FHD+ de 6,58 pouces (LCD) protégé par verre Dragontrail d'Asahi. Il est renforcé pour résister aux chocs et aux rayures et à l'eau (IP68).

L'appareil est équipé d'un SoC Helio G85 de MediaTek gravé en 12 nm (2 x Cortex-A75 à 2 GHz + 6 x Cortex-A55 à 1,8 GHz ; ARM Mali-G52 MC2 1 GHz Manhattan) et épaulé de 8 Go de RAM (jusqu'à 15 Go avec RAM virtuelle) et de 256 Go de stockage (extensible à 512 Go par carte).

Une grosse batterie de 12000 mAh est compatible avec la charge rapide 30 W. Un niveau de charge de 70 % est obtenu en 1,5 heure, tandis qu'une charge complète (0 à 100 %) est promise en 3 heures. L'autonomie est de jusqu'à 35 jours en veille.

La partie photo comprend un capteur principal de 48 mégapixels et l'appui d'un algorithme d'IA, une caméra de vision nocturne de 20 mégapixels et un capteur photo de 16 mégapixels à l'avant. L'étanchéité du smartphone autorise la photographie et l'enregistrement vidéo sous l'eau.

Une lampe de camping

Le F106 Pro intègre une lampe de camping LED de 512 lumens avec plusieurs niveaux de luminosité, un mode SOS et stroboscope, ainsi qu'un haut-parleur de 3 W capable de délivrer un niveau sonore de jusqu'à 103 dB.

La lampe de camping pourra servir dans le contexte de travaux à l'extérieur ou pour des réparations automobiles, par exemple. Dans des environnements bruyants, le puissant haut-parleur pourra être un atout pour ne pas passer à côté d'appels et notifications, ou pour de la lecture de musique.

Le smartphone 4G dispose d'un module de navigation complet (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS). Il autorise des options de déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale. Un bouton physique est personnalisable.

Prix et disponibilité

Le F106 Pro de FOSSiBOT sera en vente en première mondiale du 15 au 21 avril. Alors que son prix de vente conseillé est de 229,99 $ (212 €), il pourra être obtenu au prix réduit de 139,99 $ (129 €) via la boutique officielle de la marque sur AliExpress (lien non encore accessible)s ou à 179,99 $ (166 €) sur le site de FOSSiBOT.

Une activité d'abonnement met en jeu un F106 Pro comme premier prix d'un concours, en plus d'autres cadeaux tels que des coupons de réduction.