C'est une première pour alerte météo en France métropolitaine. Le dispositif FR-Alert a été déclenché hier en raison de la vigilance rouge pour des orages et vents très violents, accompagnés d'un risque de fortes chutes de grêle et de gros grêlons. Le placement en vigilance rouge avait concerné cinq départements (Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Doubs et Jura).

Pour les zones concernées, le dispositif FR-Alert a donc été mis à contribution. Opérationnel depuis l'année dernière, et testé à plusieurs reprises, ce système d'alerte du public ne nécessite aucune application spécifique à installer sur le smartphone. Il repose sur une technologie de diffusion cellulaire (Cell Broadcast).

En cas de présence dans une zone de danger, une alerte est reçue de manière instantanée sur le téléphone portable, indépendamment de toute nationalité. Il s'agit d'informer en temps réel les personnes et de leur communiquer les comportements à adopter pour se protéger.

Source : Guillaume Rozier

Pas de géolocalisation des smartphones

Selon un chiffre obtenu par Tech & Co (BFM) auprès de la direction du Numérique du ministère de l'Intérieur, l'alerte du 11 juillet a visé de un à deux millions de smartphones. Il n'y a toutefois pas de géolocalisation avec les smartphones.

Sous forme d'ondes radio, les alertes dans le cadre du dispositif FR-Alert sont diffusées localement sur un canal dédié, en s'appuyant sur des antennes du réseau qui couvrent la zone de danger.

De son côté, la technologie des SMS géolocalisés implique la diffusion de SMS dans une zone géographique déterminée, via des antennes relais identifiées dans le secteur à alerter par le Centre SMS.

Une directive européenne

Rappelons que le dispositif FR-Alert découle d'une obligation en lien avec une directive européenne.

Elle indique que les États membres " veillent à ce que, lorsque des systèmes d'alerte du public pour les cas d'urgence ou de catastrophes majeures, imminentes ou en cours, sont en place, des alertes publiques soient transmises aux utilisateurs finaux concernés par les fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. "