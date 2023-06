À la suite d'investigations menées par le service VIGINUM de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères, la France pointe du doigt la Russie pour une campagne numérique de manipulation de l'information.

Baptisée RRN, en référence au média pro-russe Reliable Recent News qui est la source principale de divers narratifs et pour le partage de nombreuses fausses informations, la campagne a été identifiée depuis le printemps 2022, après le début de la guerre en Ukraine.

" Cette campagne a pour principal objectif de discréditer le soutien occidental à l'Ukraine, en véhiculant notamment le narratif selon lequel les populations occidentales soutiendraient la Russie. " Le ministère des Affaires étrangères écrit que des entités étatiques ou affiliées à l'État russe ont participé à la campagne visant la France, en amplifiant de fausses informations.

Usurpation d'identité de plusieurs médias

Le site du ministère des Affaires étrangères a lui-même été pris pour cible (sans succès), ainsi que les sites de quatre médias en France : 20 Minutes, Le Monde, Le Parisien et Le Figaro.

Via du typosquatting du nom de domaine et une extension en .ltd à la place de .fr, des sites à l'apparence identique ont usurpé l'identité des médias pour y publier de faux articles. Pour mieux faire illusion, des liens renvoyaient vers les sites légitimes.

Ce n'est qu'un aspect de cette vaste campagne au long cours de manipulation de l'information qui ne se cantonne pas à la France, avec une caisse de résonance par le biais de la création de sites web pour dénigrer les dirigeants ukrainiens, la création de comptes inauthentiques sur Twitter et Facebook principalement.

Du reste, Meta (la maison mère de Facebook) avait sonné l'alerte. Ses chercheurs en sécurité ont contribué à l'attribution de la campagne RRN à deux sociétés russes et prestataires de plusieurs institutions gouvernementales russes.

La France condamne fermement

" La France condamne ces agissements indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucune tentative de manipulation ne détournera la France du soutien qu'elle apporte à l'Ukraine face à la guerre d'agression russe ", indique le Quai d'Orsay.

La diplomatie française souligne l'implication d'ambassades et de centres culturels russes dans l'amplification de la campagne, notamment avec leurs comptes sur les réseaux sociaux.

" Les autorités françaises travaillent en lien étroit avec leurs partenaires afin de mettre en échec la guerre hybride menée par la Russie. "