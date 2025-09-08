Lors de l'événement « La Fabrique de la diplomatie » la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé le lancement de la French Response.

« Dans les prochains jours, nous nous apprêtons à lancer un compte de repost automatisé au nom de French Response. Il permettra de contrer les attaques fallacieuses dont nous sommes la cible », a déclaré le ministre français.

« Voilà un exemple récent de la multitude des initiatives que nous sommes en train de prendre pour nous doter d'une machine de guerre capable de contrer les atteintes dont nous faisons l'objet. »

Lutter contre la désinformation et l'atteinte à la France

Jean-Noël Barrot a fait allusion au champ informationnel et la responsabilité du Quai d'Orsay de faire entendre ce qu'est « la vérité voix de la France », puis de « riposter contre toutes celles et ceux qui à l'étranger veulent porter atteinte à l'image de la France ».

Pour cette lutte contre la désinformation, le ministre a souligné l'installation à venir de « hubs de veille sur les réseaux sociaux dans chacune des grandes zones linguistiques du monde » en guise de capacité de détection, ainsi que la capacité à « répliquer chaque fois que nous sommes attaqués pour éviter que ces attaques par leur caractère viral ne viennent ternir l'image de la France à l'étranger ».

Une première réponse à la diplomatie américaine

Sur le réseau social X, le compte French Response (@FrenchResponse) a déjà publié un message. Il s'adresse au chef de la diplomatie américaine. Marco Rubio avait évoqué la future reconnaissance de l'État de Palestine par la France à l'Assemblée générale des Nations unies.

« Non, la reconnaissance de l'État de Palestine n'a pas causé l'échec des négociations portant sur la libération des otages israéliens », écrit le compte French Response.

« Les négociations avaient déjà échoué avant l'annonce de la France », poursuit notamment French Response sur X, tout en publiant divers éléments de preuve. « Ce discours accusant la France détourne l'attention de la véritable responsabilité du Hamas dans l'impasse. »