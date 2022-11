Depuis le mois d'octobre, le gouvernement a déployé une nouvelle version de son application France Identité sur Android et iOS. En essence, l'application permet de prouver son identité sans divulguer ses données personnelles et évite ainsi l'interception d'identifiants et mots de passe. L'idée est de proposer une connexion plus simple et plus sécurisée aux utilisateurs à un ensemble de services.

Le gouvernement indiquait par la même occasion que l'application bénéficierait d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités. C'est désormais le cas avec une intégration à la plateforme France Connect, qui permet déjà aux Français de se connecter aux services administratifs officiels et d'effectuer diverses démarches.

Au total, ce sont 1400 services en ligne utilisant déjà la plateforme France Connect qui sont désormais accessibles à France Identité.

Pour s'identifier à France Connect, il suffira donc de disposer d'une carte d'identité au format numérique et son code à 6 chiffres.