L'application France identité s'invite sur une nouvelle sélection de smartphones. L'application gouvernementale qui propose de profiter d'une version dématérialisée de ses titres d'identité s'installe ainsi désormais sur certains smartphones des marques Xiaomi et Honor.

Jusqu'ici, l'application lancée en bêta n'est pas accessible sur tous les appareils. L'application qui stocke des documents officiels et titres d'identité nécessite d'obtenir un certificat spécifique de la part des opérateurs. L'idée est de garantir la confidentialité des données et l'absence de toute infiltration possible au sein de l'appli.

Ce certificat (CSPN) a justement été obtenu par Xiaomi et Honor pour une grande partie de leurs appareils. Il faut également garder à l'esprit que l'utilisation de l'application nécessite la présence d'une puce NFC à même de scanner la puce de la carte d'identité de nouvelle génération (seule compatible).

La version définitive de l'application est attendue dans le courant de l'année 2024.