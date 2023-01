Les influenceurs prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux et Internet en général, et les abus sont également de plus en plus nombreux.

Certains ont ainsi choisi de profiter d'une notoriété naissante pour s'installer sur les réseaux et de nouer divers partenariats en plaçant des produits ou services, voire prodiguer des conseils en investissement à leur audience.

Des arnaques à la pelle

Récemment, ce sont deux plaintes qui ont été déposées par une centaine de personnes regroupées au sein du Collectif d'Aide aux Victimes d'Influenceurs. Des plaintes pour "escroquerie en bande organisée" et "abus de confiance". Sont ainsi ciblés les influenceurs issus de la télé-réalité Marc et Nadé Blata (Mac Singainy Tevanin et Nadira Brik Chaouche), un couple installé à Dubaï.

Avec 7 millions d'abonnés sur Instagram, le couple propose des placements de produit, mais surtout, incite ses abonnés à miser sur le cours de devises et produits dérivés du Forex au fil d'une application partenaire. Bien évidemment, tout cela est généreusement saupoudré de promesse de gains importants...

Les abonnés crédules n'hésitent pas à prendre les conseils des deux influenceurs pour parole d'expert, certains allant jusqu'à miser toutes leurs économies avant de tout perdre. Bien entendu, les influenceurs touchent des commissions sur les investissements réalisés par leurs abonnés, quitte à les mettre sur la paille.

De nombreux autres influenceurs ont ou font encore la promotion de la plateforme Animoon en promettant des retours sur investissement garantis et spectaculaires. La seconde plainte est justement déposée contre X et cible la plateforme en question pour une arnaque aux NFT.