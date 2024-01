Au mois d'octobre dernier, l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a autorisé le groupe France Télévisions à diffuser en ultra haute définition (UHD) sur la télévision numérique terrestre (TNT) les chaînes France 2 et France 3.

Pour les signaux UHD de la TNT, l'Arcom indique que la plupart des téléviseurs UHD (TV 4K / UHD) commercialisés depuis 2017 sont compatibles. La diffusion des programmes en UHD s'appuie sur le passage du DVBT au DVB-T2 et du codage MPEG-4 au HEVC, afin d'augmenter la capacité de la plateforme TNT.

La modernisation de la plateforme TNT avait été engagée dans l'optique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris… qui sont pour cette année 2024. Des expériences avaient déjà été menées.

?? Place à une expérience visuelle et sonore qui va au-delà de la haute définition : l’#UHD arrive chez vous !



Dès le 23 janvier, la chaîne UHD de France 2 sera disponible sur une large partie du territoire.



? https://t.co/mo3pnXV9ty — France Télévisions (@Francetele) January 22, 2024

Dans le cadre d'un déploiement progressif, France Télévisions officialise aujourd'hui le lancement de France 2 UHD sur le canal 52 (métropole) et le canal 22 (outre-mer) de la TNT. Pour France 3 UHD, ce sera à partir du 10 juillet et jusqu'au 10 septembre 2024 sur le canal 53 (métropole) et le canal 23 (outre-mer) de la TNT.

Le visionnage à 1 milliard de couleurs, une définition 4 fois supérieure (3840 x 2160 pixels) et 50 images par seconde concerne également le satellite via le bouquet Fransat. Du côté des fournisseurs d'accès à Internet, un calendrier de déploiement de France 2 UHD et France 3 UHD n'est pas encore précisé.

France 2 UHD

Canal 52 sur la TNT (métropole)

23 janvier pour les téléspectateurs des régions de Paris, Nantes et Bordeaux

27 février pour les téléspectateurs des régions de Toulouse et Rennes

2 avril pour les téléspectateurs des régions de Marseille, Montpellier, Lorient et Laval

30 avril pour les téléspectateurs des régions de Lyon, Saint-Étienne, Rouen et Le Mans

Canal 22 sur la TNT (outre-mer)

23 janvier pour les téléspectateurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte

Fin février pour les téléspectateurs de Wallis, Nouvelle-Calédonie et Polynésie

Fin mars pour les téléspectateurs de Saint-Pierre-et-Miquelon

France 3 UHD

Canal 53 sur la TNT (métropole) : toutes les régions autorisées par l'Arcom à partir du 10 juillet

Canal 23 sur la TNT (outre-mer) : à partir du 10 juillet

À souligner la compatibilité HDR10, ainsi que l'audio Dolby Digital Plus (E-AC3) et Dolby AC-4.