La France, menée par son ministre des Finances Roland Lescure, part en guerre contre la "camelote chinoise". Le 12 novembre, Paris a officiellement demandé à l'Union européenne d'avancer de deux ans la suppression d'une niche fiscale.

La cible ? L'exonération des droits de douane pour les petits colis de moins de 150€. Prévue pour 2028, la France la veut "dès le début 2026". L'Allemagne applaudit.

Qu'est-ce que cette franchise de 150€ ?

C'est une règle qui semble dater d'un autre siècle. Actuellement, tout colis entrant dans l'UE d'une valeur inférieure à 150€ est exempté de droits de douane. C'était gérable à l'époque alors que l'importation restait assez confidentielle auprès des particuliers.

Mais c'est devenu une brèche béante exploitée massivement par les géants chinois de l'e-commerce, Shein et Temu en tête. Les chiffres sont fous : entre 2023 et 2024, le nombre de ces colis a plus que doublé, passant de 1,9 à 4,2 milliards. 91% venaient de Chine. C'est une concurrence déloyale massive pour les entreprises locales qui, elles, paient la TVA.

Pourquoi Paris est-il si pressé ?

Le timing n'est pas un hasard. Roland Lescure a été clair : il faut agir "dès que possible". La date de 2028, initialement prévue dans la grande réforme douanière de l'UE, est jugée beaucoup trop lointaine.

La France, qui a récemment épinglé Shein pour des ventes illégales (poupées sexuelles enfantines, armes), veut un signal fort. L'Allemagne est sur la même ligne. Son ministre des Finances, Lars Klingbeil, a été direct : "Nous ne voulons pas de camelote chinoise, nous protégeons nos marchés. Je veux cela le plus vite possible."

Quelles conséquences pour le consommateur ?

La fin de cette exonération signifie une chose simple : les prix vont augmenter. Ces petits colis, souvent sous-déclarés pour échapper aux taxes, vont y être soumis.

Ce sera la fin du "tout gratuit" et de l'impression de bonnes affaires sur des produits venant de Chine. L'Union européenne explore des solutions temporaires pour appliquer ces droits de douane rapidement, avant même l'implémentation complète de la réforme douanière. L'objectif est de rééquilibrer le jeu commercial avant qu'il ne soit trop tard.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la franchise douanière de 150 € ?

C'est le seuil de valeur (150 euros) en dessous duquel les colis importés dans l'Union européenne sont actuellement exemptés de droits de douane. La TVA est censée être appliquée, mais est souvent contournée par les vendeurs.

Pourquoi la Chine est-elle particulièrement visée ?

Parce que les géants de l'e-commerce chinois (comme Shein et Temu) sont les principaux utilisateurs de cette niche fiscale. En 2024, 91% des 4,2 milliards de petits colis (sous 150€) entrant dans l'UE provenaient de Chine.

Quand cette suppression prendra-t-elle effet ?

Le plan initial de l'UE prévoyait 2028. Cependant, la France, soutenue par l'Allemagne, fait pression pour une application accélérée, espérant une mise en œuvre "dès le début 2026".