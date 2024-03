" En France, Free termine l'année en tant que leader sur les recrutements de nouveaux abonnés, tant sur le mobile que sur le fixe. " Maison-mère de Free, Iliad publie ses résultats 2023 et revendique " une année de croissance exceptionnelle. "

En 2023, Free a recruté 787 000 nouveaux abonnés sur le mobile en France, dont 213 000 au quatrième trimestre. C'est un total de plus de 15 millions d'abonnés mobiles : 11,1 millions d'abonnés pour le forfait Free 4G/5G et 3,9 millions pour le forfait voix (forfait à 2 €).

Sur le fixe, le nombre d'abonnés Freebox haut débit et très haut débit s'établit à 7,4 millions, dont 5,5 millions pour la fibre optique au taux d'adoption de plus de 74 % et pour plus de 35 millions de prises raccordables.

Teasing de l'adhésion à la Freebox Ultra

Free a recruté 234 000 nouveaux abonnés Freebox en 2023, sachant que ce sont 858 000 nouveaux abonnés sur la fibre optique, et 100 000 nouveaux abonnés Freebox au quatrième trimestre (+244 000 en fibre optique). Il s'agit de " la meilleure performance trimestrielle de Free depuis 10 ans. "

Sans en dévoiler davantage, Thomas Raynaud, le directeur général d'Iliad, glisse sur le réseau social X que la Freebox Ultra lancée en début d'année " fait un carton. " Dommage que des chiffres ne viennent pas étayer cet enthousiasme.

Un peu moins de deux mois après son lancement, Free n'avait pas hésité à communiquer sur les plus de 100 000 abonnés de la Freebox Delta. " Nous avons été surpris par cet énorme succès ", avait déclaré Xavier Niel, le fondateur de Free. C'était en 2019 et à une autre époque où la stratégie de Free n'était pas la même.

Une place de 5e opérateur européen convoitée

Toutes activités confondues, le chiffre d'affaires d'Iliad pour 2023 atteint 6 milliards d'euros (+8,7 % sur un an). Il est de 9,2 milliards d'euros (+10,4 %) sur l'ensemble des marchés (France, Italie, Pologne), avec un bénéfice net toutefois en baisse à 318 millions d'euros (-58 %).

" En 2023, Iliad a été à la conquête avec de forts gains de parts de marché en France, en Italie et en Pologne. […] Iliad a consolidé sa bonne situation financière. […] La conquête se poursuit avec l'ambition de devenir le 5e opérateur européen cette année ", commente Thomas Raynaud.