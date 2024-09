Disponible sur Android et iOS, l'application Free Foot a repris le flambeau de Free Ligue 1. Dans le cadre d'un partenariat avec la plateforme DAZN, elle permet de suivre via des extraits et en quasi-direct les meilleures actions de la Ligue 1 McDonalds, ainsi que des résumés de matchs.

Ces contenus sont proposés gratuitement et sans engagement, pendant et après chaque rencontre du Championnat de France de football. Qui plus est, Free Foot ne s'adresse pas uniquement aux abonnés Free. L'application est pour tous les fans de foot, quel que soit leur opérateur.

Avec le PSG, l'OM et l'OL

Free poursuit son histoire d'amour avec le football hexagonal en annonçant aujourd'hui devenir le partenaire des clubs du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. Des contenus exclusifs vont ainsi enrichir Free Foot.

Free mentionne des émissions en direct tournées depuis le bord du terrain, des interviews de joueurs, un accès aux entraînements et aux préparations avant les matchs, le suivi des équipes de jeunes, des archives des matchs.

Des contenus interactifs sont également évoqués, dont des lives chats avec les joueurs. Les abonnés Free auront en outre droit à des expériences inédites, comme une rencontre avec les joueurs… sans plus de précision.