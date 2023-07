Aujourd'hui, Free propose une offre vous permettant de diviser par 2 le prix de son forfait mobile 5G avec une quantité illimitée de data, sous réserve que l'on soit client box chez cet opérateur. Un duo forfait mobile - box fibre qui se révèle ultra performant en termes de capacités (5G illimité, débit fibre jusqu'à 5 Gbps, WiFi 6,...) mais aussi en termes de prix (50% de réduction sur le forfait mobile).

Forfait Free 5G

Free propose un forfait 5G sans engagement qui, de base, inclut 210 Go de données mobiles dans l'hexagone et qui est affiché de base à 19,99 € par mois. Il comprend :

210 Go de data en France métropolitaine

en France métropolitaine Appels et SMS / MMS illimités vers la France, USA, Canada, Chine et DOM

25 Go de données mobiles dans plus de 70 destinations y compris en Europe / DOM

dans plus de 70 destinations y compris en Application Free Ligue 1 offerte

Ce forfait Free 5G 210 Go est proposé à 19,99 € par mois sans engagement.





Freebox Pop

Si vous souhaitez faire l'acquisition d'une box signée Free, il est peut-être temps de changer, car, comme dit précédemment, la fusion des deux abonnements est (très) rentable. Le meilleur choix est l'abonnement fibre Freebox Pop qui comprend :

Fibre jusqu'à 5 Gbps partagés en download et 700 Mbps en débit montant

partagés en download et 700 Mbps en débit montant Compatibilité Wifi 6

Répéteur Wifi intégré sur simple demande

TV et replay

Appels illimités vers les mobiles en France et dans les DOM

en France et dans les DOM 6 mois offerts pour Amazon Prime puis 6,99 €/mois ensuite

12 mois offerts Canal+ Séries puis 9,99 € par mois ensuite

Cette offre fibre Freebox Pop est commercialisée 29,99 € par mois pendant un an puis 39,99 € ensuite.





Pour économiser une belle somme d'argent, l'astuce consiste à coupler ces deux forfaits. Dans ces conditions, Free vous offre une ristourne de 50% sur le prix du forfait mobile soit seulement 9,99 € par mois au lieu de 19,99 €. Rajoutez 29,99 € par mois pour la box fibre Freebox Pop (la première année) et vous obtiendrez un tout petit prix de 39,98 € par mois pendant 1 an puis 49,98 € ensuite, le tout sans engagement ! Une bonne affaire non ?

Le pack forfait mobile 5G illimité + fibre Freebox Pop 5 Gbps à 39,98 € par mois pendant un an puis 49,98 € ensuite.