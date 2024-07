De manière automatique et sans surcoût, Free enrichit dès aujourd'hui son forfait Free 5G avec l'ajout de nouvelles destinations incluses depuis l'étranger. Au nombre de six, elles entrent dans le cadre de l'enveloppe Internet en itinérance de 35 Go par mois en 4G ou 5G.

Les nouveaux pays sont la Corée du Sud, l'Égypte, Hong-Kong, l'Indonésie, Macao et le Paraguay. Au total, ce sont désormais 113 destinations qui sont incluses dans les 35 Go par d'Internet à l'étranger.

L'évolution concerne donc à la fois les anciens abonnés et les nouveaux abonnés. Pour le Forfait Free 5G, le précédent ajout de nouvelles destinations incluses depuis l'étranger remontait au mois de mars avec la Bolivie, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama et le Salvador.

De gros avantages pour les abonnés Freebox

Une autre évolution notable remonte au mois de mai. L'enveloppe d'Internet en France métropolitaine du forfait Free 5G à 19,99 € par mois est passée de 250 Go à 300 Go.

En rappelant que les abonnés Freebox bénéficient à ce niveau de l'Internet illimité, en plus d'une réduction de prix qui est de 4 €, voire 10 € pour les abonnés Freebox Pop.

Pour les abonnés Freebox Ultra, le Forfait Free 5G est à 9,99 € par mois pendant un an, puis 15,99 € par mois. Cette réduction est valable une fois sur quatre forfaits mobiles souscrits après la souscription à la Freebox Ultra.