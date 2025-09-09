« Dans le cadre de l'amélioration continue des services et fonctionnalités de nos produits, nous sommes à la recherche de testeurs pour le déploiement futur de l'application OQEE sur le Player mini 4K. »

L'annonce de l'équipe de développement Freebox a été repérée Tiino-X83 sur dev.freebox.fr et concerne donc le boîtier TV (Android TV) de la Freebox mini 4K introduite en 2015, et dont la commercialisation par Free a pris fin en 2022.

En plus des autres applications Freebox TV

Free est pour le moment à la recherche d'une vingtaine de participants à un programme bêta prévu pour débuter la semaine prochaine. « Le but est de tester l'application et ses performances sur le Player mini 4K. Un nombre maximum de participants sera déterminé », peut-on lire.

L'annonce précise que dans le cadre de la bêta, l'application OQEE sera ajoutée aux applications déjà présentes comme Freebox TV et Freebox Replay. « Quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours utiliser ces applications, en cas de bug sur OQEE par exemple. »

Il est aussi précisé que la partie TNT n'est pas encore implémentée correctement dans l'application OQEE estampillée mini 4K. « Il vous faudra utiliser Freebox TV si la TNT fait partie de vos usages. »

Après une mise à jour début 2025

En début d'année, le Freebox Player mini 4K avait eu droit à une mise à jour centrée sur diverses améliorations (applications principales Google, désactivation automatique des applications non utilisées, optimisations en cas de contention mémoire) et une correction de bug pour la récupération de la connexion Ethernet après une perte réseau.