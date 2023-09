Jusqu'au 31 octobre prochain, Free propose une offre Freebox - Freebox Pop et Freebox Delta - permettant de bénéficier gratuitement de tous les programmes cinéma, sport et séries de Canal+ pendant une durée de 6 mois.

En plus de Canal+, les chaînes thématiques Canal+ Box Office, Canal+ Grand Écran, Canal+ Sport 360, Canal+ Séries, Canal+ Docs et Canal+ Kids sont concernées. Par ailleurs, cela comprend les créations et nouveautés Apple Original avec Apple TV+.

Hormis le flux sur la Freebox, les abonnés ont également l'opportunité de bénéficier de deux autres flux simultanés avec myCanal en situation de mobilité.

Pour les nouveaux abonnés et avec engagement d'un an

L'offre est exclusivement réservée aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta (tous Players et hors changement d'offre) et aux personnes non abonnées à une offre Canal+ dans les 30 jours qui précèdent la souscription.

Elle est activable dans un délai maximum d'un mois suivant l'activation de la ligne Freebox à l'adresse du domicile, et au plus tard le 31 décembre 2023.

Un point important à souligner, et à avoir en tête, est que l'offre est avec engagement de 12 mois. Cela signifie qu'après les 6 mois de gratuité, l'abonnement sera ensuite facturé 27,99 € par mois par Canal+ pour les 6 mois restants.

" À l'issue des 12 mois (+ le mois en cours), le contrat d'abonnement à Canal+ est renouvelé pour des durées successives de 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction du contrat, sauf résiliation. "