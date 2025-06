Entre la Freebox Pop, Ultra Essentiel et Ultra, découvrez un bref comparatif pour choisir l’offre Free la plus adaptée à vos besoins en débit, TV et services.

Freebox Révolution Light

La Freebox Révolution Light est une offre d'entrée de gamme sans engagement à 19,99 €/mois pendant 12 mois (puis 29,99 €), proposant jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi, le WiFi 5, les appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays, et plus de 240 chaînes TV via le Player Révolution avec Blu-Ray, disque dur 250 Go et OQEE Ciné inclus.

La Révolution Light est une option idéale pour les utilisateurs recherchant une connexion internet fiable, des services téléphonie et TV de base, le tout à un tarif compétitif.

Freebox Pop S

La Freebox Pop S, à 23,99 €/mois sans engagement ni changement de tarif, propose une connexion fibre jusqu’à 5 Gbit/s, le WiFi 7, un répéteur inclus sur demande et les appels illimités vers les fixes, le tout sans décodeur TV ni service OQEE.

La Freebox Pop S est idéale pour les utilisateurs recherchant une connexion internet ultra-rapide avec le dernier réseau WiFi, sans besoin de services TV inclus.

Freebox Pop

La Freebox Pop est proposée à 29,99 €/mois pendant 12 mois, puis 39,99 €/mois ensuite, sans engagement.

Elle offre un débit jusqu’à 5 Gbit/s en réception et 900 Mbit/s en émission, avec le WiFi 7 et un répéteur inclus sur demande. Les appels sont illimités vers les fixes de plus de 110 pays, ainsi que vers les mobiles en France, dans les DOM, aux États-Unis, au Canada, en Chine et au Cambodge.

Le service TV inclut 230 chaînes en direct avec Player TV 4K, compatible 4K HDR et Dolby Atmos. Sont également inclus OQEE Ciné et des essais gratuits à Prime Video, Canal+ La chaîne en live, Disney+ et Max.

La Freebox Pop est idéale pour ceux voulant profiter de streaming en 4K, services TV complets, internet très rapide et appels internationaux illimités.

Freebox Ultra Essentiel

La Freebox Ultra Essentiel est proposée à 39,99 €/mois la première année, puis 49,99 €/mois, sans engagement.

Elle propose une fibre symétrique ultra-rapide jusqu’à 8 Gbit/s, le WiFi 7 avec répéteur sur demande, des appels illimités vers plus de 110 pays, un Player TV 4K avec 280 chaînes et OQEE Ciné et TV by Canal inclus. Prime Video, Canal+ La chaîne en live, Disney+ et Max sont ici aussi gratuits pendant 3 mois.

Cette offre s’adresse à ceux qui recherchent des débits très élevés, une téléphonie internationale avancée et de nombreux services TV, sans pour autant inclure les plateformes de streaming.

Freebox Ultra

La Freebox Ultra est la box haut de gamme de Free proposée à 49,99 €/mois pendant 12 mois avant de passer à 59,99 €/mois, toujours sans engagement.

Elle offre des débits symétriques très élevés jusqu’à 8 Gbit/s, le WiFi 7 avec répéteurs Mesh, les appels illimités vers plus de 110 pays et un Player 4K HDR avec 280 chaînes et Disney+ Standard avec pub, Netflix Standard avec pub et Prime inclus.

La Freebox Ultra s’adresse particulièrement aux foyers ultra-connectés à la recherche de performances élevées et d'accès inclus aux plateformes de streaming.