Après un ajout discret depuis le 10 juin dernier, Free communique sur l'arrivée de trois chaînes dans le cadre de son offre Freebox.

Il s'agit plus exactement de trois chaînes auparavant en option payante qui sont devenues accessibles sans frais supplémentaires dans le bouquet Freebox TV.

Les chaînes concernées sont My Zen TV, My Zen Nature et Museum TV. Dorénavant incluses gratuitement dans le bouquet Freebox TV, ces trois chaînes sont également directement proposées sur l'application - et environnement - OQEE by Free.

Au programme des chaînes

Museum TV (canal 213) : sélection de documentaires et de programmes autour de la peinture, de la sculpture, de l'architecture et de la photographie

My Zen Nature (canal 214) : une immersion dans des paysages naturels apaisants (plages sauvages, forêts embrumées, cascades hypnotiques)

My Zen TV (canal 243) : programmes orientés bien-être et pensés pour le corps, l'esprit et le calme intérieur

Free souligne par ailleurs que pour les abonnés Freebox éligibles, une version en 4K de Museum TV est disponible sur le canal 107.