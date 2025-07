Dans ses offres Freebox et pour la TV, Free annonce l'arrivée de sept nouvelles chaînes. Elles sont proposées sans surcoût et viennent compléter les 260 chaînes déjà incluses dans les offres Freebox, voire plus de 300 chaînes avec la Freebox Ultra.

Les sept chaînes proviennent toutes du groupe RMC BFM : BFM Grands Reportages, RMC Talk Info, RMC WOW, RMC Mystère, RMC Alerte Secours, RMC Mecanic et RMC J'irai dormir chez vous.

« Avec l'arrivée de ces 7 nouvelles chaînes, les abonnés Freebox peuvent découvrir dès aujourd'hui une programmation inédite autour de la découverte, l'action, l'information, la mécanique ou encore le divertissement », indique Free dans un communiqué.

Aussi avec OQEE by Free

Les chaînes sont accessibles directement depuis la mosaïque du canal 27, ainsi que sur l'application TV OQEE by Free.

BFM Grands Reportages : canal 162

RMC Talk Info : canal 169

RMC WOW : canal 222

RMC Mystère : canal 223

RMC Alerte Secours : canal 224

RMC Mecanic : canal 233

RMC J'irai dormir chez vous : canal 251

Free souligne que les nouvelles chaînes répondent à l'évolution des modes de consommation de la télévision et rejoignent pour le même groupe BFM2 et l'After Foot TV.