En 2024, Free propose quatre offres principales pour ses abonnements internet via la fibre, adaptées aux besoins de chaque profil : la Freebox Ultra, la Freebox Ultra Essentiel, la Freebox Pop et la Freebox Révolution Light.

Nous pouvons également rajouter la récente box 5G qui s’ajoute à ces offres pour répondre aux besoins des foyers mal desservis par la fibre ou l’ADSL.

Voyons plus en détail ce que chacune de ces box propose.

1. Freebox Ultra : le haut de gamme absolu

Idéale pour le gaming, le streaming 4K / 8K et ceux qui recherchent de nombreuses options TV déjà incluses.



Connexion : Fibre 10G-EPON, avec des débits de 8 Gbit/s symétriques.

Wi-Fi : Wi-Fi 7.

Télévision : Player TV 4K avec Netflix+ Standard, Prime et Disney+ Standard inclus, CANAL+ La chaine en live et Universal+ inclus.

Téléphonie : Appels illimités vers plus de 110 destinations fixes et mobiles.



La Freebox Ultra est à 49,99 €/mois pendant 1 an puis à 59,99 €/mois.

2. Freebox Ultra Essentiel : le premium accessible





Pour ceux qui recherchent des débits élevés sans les options TV de l'Ultra.



Connexion : Fibre 10G-EPON avec les mêmes débits que l’Ultra.

Wi-Fi : Wi-Fi 7 avec répéteur disponible.

Télévision : Player TV 4K inclus.

Téléphonie : Identique à l’Ultra.



La Freebox Ultra Essentiel est à 39,99 €/mois pendant 1 an puis à 49,99 €/mois.

3. Freebox Pop : un rapport qualité-prix imbattable

Pour les foyers en quête d’un bon équilibre entre prix et performances.

Connexion : Fibre EPON avec 5 Gbit/s en descendant (partagés) et 700 Mbit/s en montant.

Wi-Fi : Wi-Fi 7 sur fibre, Wi-Fi 6 pour ADSL/VDSL, répéteur en option.

Télévision : Player TV Free 4K inclus ou Apple TV 4K à 2,99 €/mois.

Téléphonie : Appels illimités vers de nombreuses destinations.



La Freebox Pop est à 29,99 €/mois pendant 1 an puis à 39,99 €/mois.

4. Freebox Révolution Light : l’option économique

Pour ceux qui n'ont pas besoin de débits très élevés, qui recherchent une offre économique et pour les foyers équipés en ADSL.

Connexion : Fibre EPON ou ADSL/VDSL avec 1 Gbit/s descendant et 600 Mbit/s montant.

Wi-Fi : Wi-Fi 5.

Télévision : Player TV Révolution inclus.

Téléphonie : Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations.



La Freebox Révolution Light est à 19,99 €/mois pendant 1 an puis à 29,99 €/mois.

5. La Box 5G : la solution pour les zones isolées

Pour les foyers en zone rurale ou mal desservie par les réseaux fixes.

Connexion : Débit de 1,5 Gbit/s descendant et 130 Mbit/s montant via le réseau Free 5G.

Wi-Fi : Wi-Fi 7 intégré.

Télévision : OQEE by Free avec 230 chaînes et 100 heures d’enregistrement.



La Box 5G Free est à 29,99 €/mois pendant 1 an puis à 39,99 €/mois.

Verdict : quelle est la meilleure Freebox en 2024 ?

Tout dépend de vos besoins et également de votre zone géographique. Pour la majorité des foyers, la Freebox Pop semble être l’option idéale, avec un tarif attractif et des performances solides.



Pour les utilisateurs plus exigeants, la Freebox Ultra Essentiel constitue un bon compromis entre débits ultra-rapides et prix compétitif.



Enfin, pour les zones mal couvertes, la box 5G représente la seule alternative.