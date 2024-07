Free déploie une mise à jour pour le Freebox Server. Estampillée 4.18.13, elle concerne le boîtier serveur de la Freebox Ultra et Freebox Pop, ainsi que la Freebox Delta, mais aussi la Freebox Révolution et la Freebox mini 4K.

Pour la Freebox Révolution et la Freebox mini 4K (avec carte Wi-Fi AC), il est annoncé une amélioration des performances Wi-Fi sur la bande de fréquences 5 GHz. En rappelant qu'il s'agit d'une connectivité Wi-Fi 5 ou IEEE 802.11ac.

Le mois dernier et pour obtenir des retours d'expérience, Free avait inauguré un test en bêta du firmware Freebox Révolution et Freebox mini 4K, avec la promesse d'un Wi-Fi AC boosté. " Le prochain firmware inclura une optimisation des performances de la carte Wi-Fi 5 GHz (norme IEEE 802.11ac) afin d'en tirer le maximum de débit. "

Étant plus haute, la bande 5 GHz est par nature plus efficace en matière de débits élevés que l'autre bande 2,4 GHz disponible, en plus d'être moins encombrée. Avec la mise à jour firmware et lors de la bêta, certains retours ont souligné des débits plus élevés et plus stables, en notant toutefois une dégradation minime de la latence.

Avec la bande 6 GHz

Toujours pour le Wi-Fi, mais cette fois-ci avec les Freebox Ultra et Delta prenant en charge la bande de fréquences 6 GHz, Free indique que " la sélection automatique de canal 6 GHz sélectionnera maintenant uniquement des canaux PSC (ndlr : canaux de balayage préférés). Plus de périphériques devraient réussir à voir le réseau Wi-Fi en 6 GHz. "

Rappelons qu'à l'issue d'une évolution de matériel pour la Freebox Pop en fibre optique, le Freebox Pop Server a obtenu la connectivité Wi-Fi 7 au lieu de Wi-Fi 6. Néanmoins, elle fait l'impasse sur la bande de fréquences 6 GHz.