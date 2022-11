Maison-mère de Free, Iliad publie ses résultats pour le troisième trimestre 2022. Sur son marché principal et historique qu'est la France, Free revendique " une des plus belles performances commerciales trimestrielles des 10 dernières années. " Elle permet à Free de dépasser le cap des 21 millions d'abonnés.

Au 30 septembre 2022, Free compte 14 millions d'abonnés dans le mobile. Sur le troisième trimestre, le nombre d'abonnés mobile progresse de 184 000. Ce sont 277 000 nouveaux abonnés nets pour le forfait 4G / 5G, et donc une perte de 93 000 abonnés pour le forfait voix.

Rappelons que Free a fait évoluer son forfait mobile à 2 € fin septembre en introduisant une option Booster facturée 2,99 € par mois. Elle apporte les appels illimités et 600 Mo de data (contre 1 Go au lancement, mais en supprimant les frais d'activation). À voir si cette option aura une incidence sur le nombre d'abonnés mobile au quatrième trimestre.

4,5 millions d'abonnés FTTH

Le nombre d'abonnés fixe pour Free en France progresse de 78 000 au troisième trimestre et atteint un total de 7,1 millions. Le nombre d'abonnés en fibre optique est de 4,5 millions, en hausse de 231 000 sur le trimestre. Le taux d'adoption de la fibre optique est ainsi de plus de 62 % et près de 30 millions de prises sont raccordables.

" Ces performances sont le fruit d'un positionnement rapport qualité / prix reconnu depuis de nombreuses années et faisant de la marque Free une des marques les plus fortes en France, et d'une amélioration continue de la qualité de service ", commente Iliad.

Forte croissance en Europe

En France, en Italie et en Pologne, ce sont 662 000 nouveaux abonnés pour le groupe au troisième trimestre. Le recrutement d'abonnés a été soutenu dans le mobile en Italie, avec un gain de 261 000. C'est également l'Italie qui continue de porter l'essentiel de la croissance des ventes.

Sur l'ensemble de ses marchés (France, Italie, Pologne), le groupe Iliad atteint un chiffre d'affaires de 2,15 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 12,5 % sur un an. Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net du groupe à 756 millions d'euros a plus que doublé en un an.

" La période est pleine de contrastes. Nous n'avons peut-être jamais connu d'aussi bons résultats commerciaux, mais également un contexte macroéconomique si incertain. Les prochains mois invitent à la prudence même si nos fondamentaux restent solides ", déclare Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad.