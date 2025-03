En France et pour la troisième année consécutive, Free se positionne en tête des recrutements sur fixe et mobile. En 2024, l'opérateur a recruté 668 000 nouveaux abonnés, dont 155 000 dans le fixe et 513 000 dans le mobile.

Free avait franchi le cap des 23 millions d'abonnés au troisième trimestre 2024, tout en étant devancé par Bouygues Telecom sur les recrutements.

Le quatrième trimestre est marqué par une baisse notable de la dynamique de recrutements d'abonnés pour Free qui souligne un « contexte d'intensité concurrentielle croissante tout au long du deuxième semestre ».

82 % des abonnés Freebox en fibre optique

Sur les trois derniers mois de 2024, Free a gagné 5 000 nouveaux abonnés nets fixes et 50 000 nouveaux abonnés nets mobiles. Le total d'abonnés pour Free est ainsi d'environ 23,1 millions au 31 décembre 2024, avec 7,6 millions dans le fixe et 15,5 millions dans le mobile.

Le nombre d'abonnés Freebox en fibre optique est de 6,2 millions (+111 000 sur le quatrième trimestre), soit un taux d'adoption de presque 82 % pour la fibre optique, tandis que le forfait Free 4G/5G concerne 76 % des abonnés mobiles à 11,8 millions (+99 000).

Le revenu moyen par abonné pour Free est de 37 € sur le fixe (+3,7% sur un an) et de 12,3 € sur le mobile (+1,7 % sur un an). Le chiffre d'affaires annuel de Free en France est en hausse de 8,2 % sur un an et atteint 6,5 milliards d'euros.

Le cinquième opérateur en Europe

La France compte pour deux tiers des revenus du groupe Iliad en 2024. La maison mère de Free a franchi les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de ses marchés (France, Italie et Pologne), soit une hausse de 8,5 % sur un an, avec 50,5 millions d'abonnés (10 millions d'abonnés fixes et 40,5 millions d'abonnés mobiles). À 367 millions d'euros, le résultat net pour l'année 2024 affiche une hausse de 15,5 %.