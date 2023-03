Maison mère de Free, Iliad publie ses résultats annuels 2022. Une année qui est présentée comme celle d'une croissance record, avec un groupe qui se positionne en tant que 6e opérateur en Europe en nombre d'abonnés dans le mobile et le fixe.

Sur l'ensemble de ses marchés (France, Italie et Pologne), une place de numéro 1 sur le recrutement de nouveaux abonnés est mise en avant, pour un total de presque 46 millions d'abonnés. Le chiffre d'affaires d'Iliad atteint 8,4 milliards d'euros, soit une hausse de 10,3 % par rapport à 2021. Le bénéfice net s'établit à 758 millions d'euros, avec une forte progression 44,1 % en un an.

" Dans un contexte d'hyperinflation et de concurrence acharnée, nos résultats économiques sont très solides dans nos trois pays. Iliad est le groupe européen avec la plus forte dynamique de croissance ", déclare Thomas Reynaud, le directeur général du groupe.

21,4 millions d'abonnés en France

La forte croissance est en Pologne et dans une moindre mesure en Italie, mais c'est la France qui représente à elle seule plus de 66 % des revenus annuels du groupe. Pour Free en France, les performances commerciales en 2022 sont présentées comme " l'une des plus belles des 10 dernières années. "

Dans le mobile, ce sont 607 000 nouveaux abonnés nets en 2022 et un total de plus de 14,2 millions. Ce gain global d'abonnés se décompose entre 931 000 nouveaux abonnés nets pour le forfait 4G / 5G et une perte de 325 000 abonnés pour le forfait voix.

Le nombre d'abonnés dans le fixe en France approche 7,2 millions, dont 65 % en fibre optique (4,7 millions). Free a gagné 255 000 nouveaux abonnés en 2022. La progression est évidemment entièrement portée par la fibre optique, avec un gain de 885 000 abonnés et 31,3 millions de prises raccordables (+5,8 millions en un an).

Sans augmenter les tarifs des forfaits

Fait notable pour Free, qui a fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de ses forfaits dans le but de répercuter notamment la hausse des coûts de l'énergie, le revenu moyen par abonné augmente de 3,6 % dans le mobile (11,8 €) et de 2,2 % dans le fixe (34,1 €).