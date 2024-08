" On prend des abonnés à tous nos concurrents ", commente Nicolas Thomas (propos rapportés par l'AFP). À l'occasion de la publication des résultats du groupe iliad pour le premier semestre 2024, le directeur général de Free se réjouit des chiffres de l'opérateur en France.

Au deuxième trimestre et comme au premier trimestre, Free se présente en leader des recrutements de nouveaux abonnés, tant sur le mobile que sur le fixe. Le recrutement de 120 000 nouveaux abonnés nets mobiles et 40 000 nouveaux abonnés nets fixes.

Le nombre total d'abonnés de Free dépasse 15,3 millions sur le mobile, dont 11,5 millions d'abonnés pour le forfait Free 4G/5G, et 7,5 millions sur le fixe (haut et très haut débit) fin juin, sachant que le cap des 6 millions d'abonnés en fibre optique vient d'être officiellement franchi.

Maintien des prix et Freebox Ultra

Le forfait 4G/5G représente ainsi plus de 75 % des abonnés Free Mobile et le taux d'adoption de la fibre optique avoisine 80 % pour la Freebox. Le revenu moyen par abonné est de 12,3 € sur le mobile et de 36,4 € sur le fixe.

Dans une publication sur LinkedIn, Nicolas Thomas souligne d'excellents résultats grâce à la promesse tenue de Free de ne pas toucher au prix de ses forfaits mobiles historiques à 2 € et 19,99 €, le succès commercial de la Freebox Ultra lancée en janvier.

Le directeur général de Free met également en avant le plan de proximité de Free via la poursuite du déploiement d'infrastructures réseau, de boutiques et des Free Proxi.

Le Top 5 européen pour iliad

Maison-mère de Free, le groupe iliad est présent en France, en Italie et en Pologne. Avec quasiment 50 millions d'abonnés (40 millions d'abonnés mobiles et 10 millions d'abonnés fixes), il entre d'ores et déjà dans le Top 5 des opérateurs télécoms européens en nombre d'abonnés et vise un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2024.