Après une évolution au milieu de l'été au niveau de l'enveloppe d'Internet à l'étranger et l'ajout de nouvelles destinations, Free Mobile poursuit sur sa lancée dans la perspective de la rentrée pour son forfait Free 5G.

Cette évolution est synonyme d'enrichissement du forfait mobile, et une nouvelle fois sans changement de prix comme Free s'y est engagé jusqu'en 2027. L'enrichissement se fait en matière d'enveloppe d'Internet utilisable en France qui passe à 250 Go par mois (en 5G ou 4G).

Auparavant, cette enveloppe de data était de 210 Go par mois, sachant que l'augmentation disponible aujourd'hui concerne aussi bien les nouveaux abonnés que les anciens abonnés au forfait Free 5G à 19,99 € par mois.

Gros bonus pour les abonnés Freebox

Le Forfait Free 5G est le forfait principal de Free Mobile qui comprend les appels illimités, SMS et MMS illimités, 35 Go d'Internet pas mois en 4G depuis 100 destinations, l'application Free Ligue 1 (accès premium, extraits des matchs en quasi direct) et donc 250 Go d'Internet par mois en 5G/4G en France.

Pour les abonnés Freebox, ils ont la possibilité de bénéficier de l'Internet illimité en 5G/4G avec le forfait Free 5G et un tarif qui tombe à 15,99 € par mois, voire à 9,99 € par mois pour les abonnés Freebox Pop.

Free rappelle par ailleurs couvrir plus de 99 % de la population en 4G et plus de 90 % en 5G. Une couverture en 5G impressionnante pour laquelle Free accuse toutefois du retard par rapport à la concurrence pour la bande de fréquences 3,5 GHz (bande cœur 5G).