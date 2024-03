Free poursuit l'enrichissement de son forfait mobile Free 5G. Ce sont de nouvelles destinations incluses sans surcoût qui entrent dans le cadre de l'enveloppe d'Internet à l'étranger, soit 35 Go par mois en 4G.

Un peu d'Amérique du Sud avec l'arrivée de la Bolivie, en plus de divers pays de l'Amérique centrale avec le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama et le Salvador.

Et attention à ne pas dépasser l'enveloppe de data. Au-delà des 35 Go par mois en 4G, le tarif est de 7,50 € par Mo depuis la Bolivie, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Salvador. Il est de 9,70 € par Mo depuis le Panama.

Un mécanisme de protection en cas dépassement

" Afin de vous prémunir d'une facturation de ces communications de données et si vous ne souhaitez pas utiliser le service, nous vous conseillons de désactiver les données mobiles sur votre téléphone ", conseille l'assistance Free.

Pour l'Internet mobile en itinérance en dehors de l'Espace économique européen, le ministère de l'Économie indique que les opérateurs ont l'obligation de plafonner la surfacturation. Par défaut, le plafond est à 60 € dans le monde entier.

" Un message d'avertissement doit être envoyé à l'utilisateur lorsqu'il atteint 80 % du plafond par défaut ou du plafond convenu ainsi que lorsqu'il atteint la limite. Au-delà de cette limite, le téléchargement en itinérance est verrouillé par l'opérateur, sauf demande expresse de la part de l'utilisateur. "

Sans oublier Monaco

Une autre annonce pour les abonnés au forfait Free 5G concerne la possibilité de bénéficier des appels, SMS et MMS illimités depuis Monaco, ainsi que l'Internet sans surcoût dans l'enveloppe de 35 Go par mois (0,00181 € par Mo au-delà).

En tout et pour l'itinérance, Free indique que ce sont désormais 107 destinations qui sont incluses dans les 35 Go par mois d'Internet.