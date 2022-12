" Nous avons augmenté la largeur de bande des fréquences LTE 2100 à 15 MHz sur la majeure partie du territoire. La région parisienne devrait être basculée pour début 2023. Vous bénéficiez de débits 4G supplémentaires automatiquement. "

Free fait cette annonce via ses comptes officiels Free 1337 sur les réseaux sociaux. Elle est en rapport avec les autorisations d'utilisation de fréquences qui ont été délivrées dans le cadre du New Deal Mobile. En rappelant que les opérateurs ont pris des engagements pour accélérer la couverture mobile des territoires.

Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR étaient candidats pour la réattribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1800 MHz (pas Free Mobile) et 2,1 GHz utilisées par les réseaux mobiles 2G, 3G et 4G. Les autorisations arrivaient à échéance entre 2021 et 2024.

Un bloc de 5 MHz à 15 MHz sur la bande 2,1 GHz

Sur la bande 2,1 GHz (ou 2100 MHz), Free Mobile disposait de 5 MHz avant le 21 août 2021. À partir du 21 août 2021 et avec une période de transition jusqu'au 12 décembre dernier, Free Mobile a obtenu un bloc de 15 MHz (ou plus exactement 14,8 MHz). C'est ce qui est aujourd'hui mis en avant afin de souligner une augmentation des débits 4G.

L'augmentation des débits profitera au plus grand nombre d'abonnés grâce à la compatibilité des smartphones avec la bande 2,1 GHz, même si ce sera finalement début 2023 pour la région parisienne.

À souligner que sur la bande 2,1 GHz, les quatre opérateurs disposent désormais chacun d'un bloc de 15 MHz et que Free Mobile avait été le gagnant en la matière. C'est avec les fréquences plus élevées que les débits sont susceptibles d'être également plus élevés, au détriment de la propagation à l'intérieur des bâtiments qui est meilleure avec des fréquences basses. Pour la 4G, il y a aussi la bande 2,6 GHz.

Depuis l'année dernière

Free Mobile a commencé à déployer la 4G sur la bande 2,1 GHz en septembre 2021. À l'époque, l'opérateur avait vanté la 4G+ (LTE Advanced) avec l'agrégation des bandes de fréquences pour des débits en augmentation de jusqu'à 25 %. Néanmoins, la compatibilité d'un smartphone est davantage sujette à caution.

D'après l'observatoire des déploiements des réseaux mobiles de l'Agence nationale des fréquences, Free Mobile a 11 596 sites autorisés en 4G sur la bande 2,1 GHz au 1er décembre 2022 et 5 204 sites en service.