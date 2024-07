C'est l'astucieuse variable d'ajustement du forfait mobile à 2 € par mois (0 € avec abonnement Freebox) de Free. L'option Booster permet de dépasser les 2 heures d'appels et les 50 Mo d'Internet mobile en 4G par défaut.

Désormais, Free Mobile ne propose pas une unique option Booster, mais deux possibilités. Le Booster 20 Go est conservé, aux côtés d'un nouveau Booster 3 Go. Pour les budgets serrés, la possibilité de mieux adapter le petit forfait mobile de Free, en fonction des besoins.

Le tarif du Booster 20 Go est à 3,99 € par mois, tandis que le Booster 3 Go est proposé à 0,99 € par mois.

Avec ou sans 10 € à la carte

En plus des appels illimités, l'option Booster permet ainsi de bénéficier de 20 Go ou 3 Go d'Internet mobile par mois en France métropolitaine (0,05 €/Mo au-delà), et 10 Go ou 2 Go par mois en Europe et DOM (0,00181 €/Mo au-delà).

Free Mobile précise que l'option Booster est à 3,99 € ou 0,99 € par mois dans le cadre d'une souscription concomitante au Forfait 2 €. En cas de souscription ultérieure à l'option, 10 € sont facturés en plus… ce qui peut paraître un tantinet mesquin.