Le mois dernier, Free avait réservé une belle surprise avec l'option Booster pour son forfait mobile à 2 € par mois (0 € avec abonnement Freebox). Cette option permet de dépasser les 2 heures d'appels et les 50 Mo d'Internet mobile en 4G par défaut.

En plus des appels illimités, le Booster actuel est de 20 Go d'Internet mobile par mois en France métropolitaine (0,05 €/Mo au-delà) et 10 Go par mois en Europe et DOM (0,00181 €/Mo au-delà). Jamais auparavant l'enveloppe de data n'avait été aussi importante.

Ce Booster 20 Go s'accompagnait toutefois d'une hausse de prix. Le tarif est ainsi passé de 2,99 € à 4,99 € par mois. Bonne nouvelle, Free le revoit désormais à la baisse, soit 3,99 € par mois.

Depuis l'Espace Abonné, la souscription à l'option Booster est sans engagement et peut être annulée à tout moment. Free précise que l'option demeure active jusqu'à la prochaine date de facturation de l'abonnement et que son coût reste dû.

La concurrence ne s'arrête jamais

Avec l'option Booster 20 Go, le prix total du petit forfait mobile de Free est de 5,99 € par mois. La proposition tarifaire est ainsi la même que pour B&You 20 Go et pour un forfait RED by SFR avec cependant 30 Go en ce moment. Un forfait Sosh 10 Go est pour sa part à 6,99 € par mois.

Au jeu de la concurrence, des ajustements sont à surveiller. Quatrième opérateur mobile juste derrière Bouygues Telecom, Free est celui ayant encore gagné le plus d'abonnés sur le premier trimestre (+212 000).

Le total d'abonnés mobiles pour Free atteint 15,2 millions, dont 11,3 millions pour le forfait Free 4G/5G et 3,8 millions pour le forfait dit voix (forfait à 2 €).