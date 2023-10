Voilà maintenant un peu plus d'un an que Free Mobile a ajouté une option Booster à son petit forfait mobile proposé à 2 € par mois (0 € avec abonnement Freebox). Cette option apporte les appels illimités et une enveloppe de data afin d'aller au-delà des 2h d'appels et des 50 Mo d'Internet mobile de base.

Une nouvelle fois, Free Mobile a décidé de modifier l'option Booster. Le Booster 5 Go est à oublier. C'est désormais un Booster 1 Go. Le prix de l'option demeure à 2,99 € par mois, comme lors de l'introduction du Booster 5 Go avant l'été. En début d'année, la mauvaise surprise avait été un prix en hausse à 4,99 € par mois.

Au global, l'option Booster 1 Go enrichit le forfait à 2 € avec les appels illimités au lieu de 2h par mois, 1 Go par mois en France métropolitaine (au-delà 0,05 €/Mo), 1 Go par mois en Europe et DOM (au-delà 0,05 €/Mo).

Comme la concurrence

Le changement permet de s'aligner sur les offres concurrentes d'entrée de gamme de Bouygues Telecom (B&You 1 Go) et RED by SFR (1 Go) à 4,99 € par mois. Qui plus est, Free ne trahit pas sa promesse de ne pas augmenter les prix de ses forfaits mobiles jusqu'en 2027, et joue sur les options et services.

En rendant l'option Booster moins attrayante, c'est également une manière d'aiguiller vers les forfaits plus haut de gamme et plus rémunérateurs pour l'opérateur.