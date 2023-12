Depuis l'année dernière, Free Mobile propose une option Booster pour son petit forfait à 2 € par mois (0 € avec abonnement Freebox). L'option permet d'aller au-delà des 2h d'appels et des 50 Mo d'Internet mobile.

Free Mobile a décidé de modifier l'option Booster. Pour 2,99 € par mois, c'est un Booster 5 Go. Le forfait de base est ainsi enrichi des appels illimités, 5 Go par mois en France métropolitaine (au-delà 0,05 €/Mo), 6 Go par mois en Europe et DOM (au-delà 0,0021 €/Mo).

L'option Booster a été remaniée à plusieurs reprises par Free Mobile. L'enveloppe de data la moins généreuse a pu descendre à 1 Go, mais le prix a aussi pu connaître une hausse à 4,99 € par mois.

Pas de hasard

Le changement permet de répondre aux offres concurrentes d'entrée de gamme de Bouygues Telecom (B&You 5 Go) et RED by SFR (5 Go) à 4,99 € par mois. Le premier forfait Sosh reste par contre à 1 Go et 7,99 € par mois.

À souligner que pour l'option Booster 5 Go, les abonnés actuels au forfait Free Mobile à 2 € ne pourront pas échapper à des frais de souscription de 10 €.

Au 30 septembre dernier, Free Mobile revendique 10,9 millions d'abonnés à un forfait Free 4G/5G et 3,9 millions à un forfait voix.