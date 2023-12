En plus du déploiement complet pour les abonnés aux forfaits Free 5G et Série Free, Free Mobile avait annoncé l'arrivée prochaine de la VoLTE (Voice over LTE) et VoWiFi (Voice over WiFi) pour les abonnés à son forfait à 2 €. Une disponibilité qui est désormais effective avec un smartphone compatible.

Pour la VoLTE, l'option " Service de données " doit être activée depuis l'Espace Abonné. Free Mobile précise que les appels seront décomptés du forfait normalement. Il n'y aura donc pas de mauvaise surprise avec la toute petite enveloppe de data du forfait de base.

VoLTE ou appels 4G

Pour la technologie VoLTE, il est généralement fait allusion aux appels en 4G, dans la mesure où elle permet d'émettre et de recevoir des appels depuis le smartphone via le réseau 4G.

La VoLTE améliore le temps d'établissement d'un appel et la qualité sonore. Elle autorise par ailleurs la navigation et le partage de contenus en 4G pendant les appels. En l'occurrence, une option Booster 5 Go ne sera pas superflue.

VoWiFi ou appels Wi-Fi

La VoWiFi permet de profiter des appels par le biais d'une connexion au réseau Wi-Fi. Les appels Wi-Fi sont traités à la manière d'appels sur le réseau mobile de l'opérateur. En cas de déconnexion ou d'indisponibilité, les appels basculent automatiquement sur le réseau mobile.

La technologie VoWiFi offre donc la possibilité de passer des appels sans utiliser la couverture cellulaire. Cela contribue à améliorer la qualité des réseaux à l'intérieur des bâtiments, en plus d'une moindre consommation d'énergie.