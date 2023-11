Les options VoLTE (Voice over LTE) et VoWiFi (Voice over WiFi) sont désormais activées pour tous les abonnés Free Mobile aux forfaits Free 5G et Série Free. L'activation est automatique dans le cadre d'une nouvelle souscription et d'une demande de migration.

La nouveauté dans cette annonce de Free Mobile est que les options VoLTE et VoWiFi ne sont plus cantonnées à son forfait principal. En rappelant par ailleurs que Free Mobile accusait en la matière du retard par rapport aux opérateurs concurrents.

Via son compte Free 1337 sur X, Free ajoute également que les options VoLTE et VoWiFi seront prochainement de la partie pour les abonnés au forfait mobile à 2 €, sous réserve de l'activation de la data dans l'espace abonné.

VoLTE ou appels 4G

Pour la technologie VoLTE, il est souvent fait allusion aux appels 4G. Elle " permet d'émettre et de recevoir des appels depuis son smartphone via le réseau 4G (et non plus le réseau 3G / 2G). " Free ajoute que si la VoLTE n'est plus disponible au cours de l'appel, la communication bascule automatiquement en 2G ou 3G sans coupure.

Tout en autorisant la navigation et le partage de contenus en 4G pendant les appels, la VoLTE améliore le temps d'établissement d'un appel et la qualité sonore.

VoWiFi ou appels Wi-Fi

La VoWiFi permet de profiter des appels via une connexion au réseau Wi-Fi. En cas de déconnexion, les appels basculent automatiquement sur le réseau mobile. Les appels Wi-Fi sont traités à la manière des appels sur le réseau mobile de l'opérateur. Cette technologie permet notamment d'améliorer la couverture mobile dans les bâtiments.

Selon le régulateur des télécoms Arcep, le volume de communications vocales réalisées en voix sur Wi-Fi représentait 5,7 % du trafic vocal depuis les téléphones mobiles au deuxième trimestre 2023 en France, soit 2,8 milliards de minutes, avec une progression de 24 % en un an.