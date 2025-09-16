C'est le retour de la surprise du mardi pour Free qui annonce devenir « le 1er opérateur au monde à inclure sans frais un service VPN grand public intégré à son cœur de réseau mobile ». Un service baptisé Free mVPN.

Sans surcoût, sans quota et sans installation

Sans frais supplémentaires, la solution de service VPN grand public s'adresse aux abonnés des deux forfaits 4G/5G de Free Mobile, à savoir le Forfait Free 5G et la Série Free.

« Un VPN, ça ne devrait pas être un luxe réservé à quelques-uns. Alors on a décidé de l'intégrer à vos forfaits, directement et sans surcoût, comme l'illimité ou la 5G. Encore une fois, Free rend du pouvoir d'achat aux Français », déclare dans un communiqué Xavier Niel, le fondateur de Free.

Free mVPN est opéré sur le réseau mobile de Free avec chiffrement de bout en bout. Aucune installation d'application tierce n'est ainsi nécessaire. Sans aucune limitation de données liée à son usage, Free mVPN est accessible depuis le téléphone de l'abonné, mais aussi depuis tous les appareils dans le cadre d'un partage de connexion.

Des serveurs en Italie et aux Pays-Bas

Pour Free mVPN, Free met en avant une confidentialité garantie lors de la navigation, une protection renforcée contre les contenus frauduleux et malveillants, et des serveurs en Europe. La sortie du mVPN est acheminée via l'Italie ou les Pays-Bas. La sélection est aléatoire. Ultérieurement, le choix du pays de sortie du mVPN sera disponible.

L'activation de Free mVPN se fait depuis l'Espace Abonné ou l'application Free (rubrique « Mes options ») pour une durée de 12 heures. À l'issue, la désactivation est automatique (ou manuellement à tout moment). À noter que les MMS ne sont pas disponibles lors de l'utilisation de Free mVPN.

À voir quelles seront les limites exactes de Free mVPN et si ce VPN sur le réseau mobile de Free ne sera pas un moyen de passer outre certaines restrictions poussées par le gouvernement.