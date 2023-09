Les atomes crochus entre Free et Canal+ existent également pour leurs offres qui s'adressent aux professionnels. Iliad a ainsi annoncé un partenariat de distribution concernant l'abonnement à Canal+ Business via Free Pro.

Ayant pour cible des PME et TPE dans divers secteurs d'activité, le partenariat s'articule autour de trois types d'offres avec différents packs TV de Canal+ Business.

Des packs sports pour des bars et restaurants (Canal+, Canal+ Foot, Eurosport 1 et Eurosport 2, chaînes beIN Sports), un pack " Passion PMU " pour les points agréés PMU (chaînes dédiées aux courses hippiques), un pack " Vibration " pour les magasins et commerces comprenant des chaînes culture, jeunesse, infos & sport.

Avec backup 4G automatique de la Freebox Pro

Tout client Free Pro a la possibilité de souscrire à l'offre TV de Canal+ Business de son choix et reçoit le décodeur Canal+. Canal+ Business offre en outre des avantages comme un service client pro accessible gratuitement, un second décodeur Canal+ offert pour diffuser un programme différent sur un second écran.

Avec la Freebox Pro, Free Pro souligne le backup 4G (par le biais d'un modem externe) qui permettra aux clients d'avoir accès aux programmes TV, même en cas de coupure fibre. S'il y a un dysfonctionnement, la bascule se fait de manière automatique.

" Ce partenariat avec Canal+ Business s'inscrit pleinement dans les valeurs de Free Pro. Nous avons une conviction forte : proposer le meilleur de Free Pro et de Canal+ aux entreprises. Cela passe par la simplicité des offres et de la souscription, un juste prix et une proximité client ", déclare Denis Laforgue, Directeur Marketing de Free Pro.