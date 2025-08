« Nous vous informons que le service Free WiFi sera arrêté à compter du 1er octobre 2025. » Repéré avec l'envoi habituel de factures Free Mobile, ce message de Free peut prêter à confusion, sachant que pour les abonnés Freebox, le réseau Wi-Fi communautaire éponyme a tiré sa révérence depuis 2021.

Il est ici question de l'arrêt de FreeWiFi_Secure. « Le FreeWiFi_Secure est un service inclus dans tous les forfaits Free Mobile. Grâce à plusieurs millions de hotspots WiFi Free, ce réseau communautaire offre un accès Internet nomade illimité et automatique en France métropolitaine », peut-on lire dans l'aide de Free.

« L'avantage du FreeWiFi_Secure est qu'il est entièrement sécurisé et permet une connexion à Internet sans toucher le volume de data inclus dans votre offre mobile Free », est-il encore ajouté.

Une suite logique pour Free WiFi...

Dans son annonce pour l'arrêt prochain de Free WiFi (ou donc FreeWiFi_Secure), Free justifie l'évolution des usages et de ses infrastructures, faisant que le service est devenu obsolète. Pas de grande surprise au final pour un service qui n'est plus pertinent.

« Aujourd'hui, vous bénéficiez d'une connectivité de qualité grâce aux réseaux 5G et 4G de Free, qui vous assure une expérience internet mobile plus rapide et plus fiable que jamais, partout en France », écrit Free.

C'est le mystère pour savoir si FreeWiFi_Secure avait encore quelques adeptes ces derniers temps. Il a peut-être aussi survécu dans l'ignorance totale des abonnés.