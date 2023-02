Malgré une refonte en 2021, c'est un service que Free ne met pas nécessairement en avant. Il bénéficie aujourd'hui d'une exposition un peu plus importante, en rapport avec le lancement d'une offre premium réservée aux abonnés Freebox, Free Mobile et Free Pro.

Cette version premium de Free Transfert n'a toutefois pas d'impact sur la gratuité qui demeure, tandis qu'elle permet une distinction à l'offre standard qui devient disponible de son côté pour l'ensemble des internautes. Un dernier point qui est donc une nouveauté.

Une telle évolution pour Free Transfert est assez surprenante, même si l'offre premium permettra de préserver un argument en faveur des abonnements Free.

Une simplicité d'utilisation

Free Transfert est un service d'envoi et de partage de fichiers en HTTPS qui mise sur la simplicité, avec des fichiers stockés dans des centres de données situés à Paris jusqu'à leur date d'expiration. L'envoi à un destinataire se fait par email ou lien, en choisissant une durée de validité du transfert.

Les fichiers ne sont accessibles que par l'expéditeur et le destinataire. Il est possible de créer un mot de passe pour l'accès aux fichiers partagés. Le cas échéant, ce mot de passe devra être communiqué par d'autres moyens au destinataire.

Free Transfert permet d'envoyer des fichiers d'un volume de jusqu'à 10 Go et pour un maximum de 10 destinataires, avec une validité des transferts de jusqu'à 7 jours. Pour Free Transfert Premium et les abonnés connectés sur leur réseau Free, c'est sans limite de volume, jusqu'à 50 destinataires et avec une validité de 30 jours maximum.

Des contenus interdits

Il n'y a aucune limite pour le nombre de transferts. " Les abonnés ainsi que les destinataires peuvent signaler un contenu illégal en utilisant un formulaire dédié sur la page de téléchargement, ce qui entraînera la suppression immédiate du contenu en question ", précise Free.

Les conditions d'utilisation du service interdisent par exemple le partage de contenus en infraction avec les droits de propriété intellectuelle, le droit à la vie privée et le droit des données à caractère personnel. C'est l'utilisateur qui est responsable des contenus partagés.