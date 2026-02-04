Free poursuit sa mise en clair de chaînes, et en l'occurrence pendant tout ce mois de février. Une opération qui concerne le pack Ciné Pop. Il se compose de six chaînes thématiques : western, horreur, émotion, feuilletons, nostalgie ou encore les navets devenus cultes (action, catastrophe, science-fiction, etc.).

Drive In Movie Channel (chaîne 120)

Ciné Nanar+ (chaîne 125)

Ciné Western+ (chaîne 126)

Emotion'L (chaîne 127)

Fréquence Novelas+ (chaîne 128)

Scream'In (chaîne 129)

Un pack TV à 4,99 € par mois

Introduit au cours de l'été 2024 pour les abonnés Freebox, le pack Ciné Pop est normalement proposé au tarif de 4,99 € par mois.

" Cette offre exceptionnelle vous donne accès à un univers cinématographique riche et varié, parfait pour égayer vos soirées d'hiver avec plus de 900 heures de programmes exclusifs ", indique Free. L'année dernière, le pack Ciné Pop avait déjà profité pour Freebox TV d'une période de gratuité similaire.

L'accès aux chaînes s'active automatiquement pour tous les abonnés Freebox. " Il vous suffit de naviguer vers l'une des 6 chaînes via votre télécommande ou l'interface Free TV pour commencer immédiatement le visionnage. "