" Une seule application pour tout contrôler. " Free annonce qu'à partir d'aujourd'hui, les fonctionnalités de l'application Freebox Connect sont toutes disponibles directement au sein de l'application Free qui permet de gérer les abonnements.

" Avec cette application unifiée, l'accès aux services de la Freebox est simplifié : plus besoin de mot de passe administrateur, l'authentification se faisant de manière sécurisée via les identifiants Freebox ", ajoute Free.

Une application Freebox Connect vouée à disparaître

Parmi les services accessibles dans l'application Free, le partage du Wi-Fi via un QR Code, le contrôle parental complet, la gestion des équipements (serveur, Player TV, répéteurs, téléphone fixe...) et le pilotage des équipements connectés en Wi-Fi.

L'application Free est disponible pour les abonnés mobiles Free, Freebox Ultra, Freebox Ultra Essentiel, Freebox Pop, Série Spéciale Freebox Pop S et Série Spéciale Freebox Révolution Light.

Elle est à télécharger depuis l'App Store ou Google Play sur smartphone ou tablette, et fonctionne sous couverture mobile ou Wi-Fi.